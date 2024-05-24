فرحات: مصر تتعامل مع سيل من الأكاذيب لمنع الصورة المغلوطة عن القضية الفلسطينية

قال الدكتور فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الاهرام، إن مصر تتعامل مع سيل من الأكاذيب لمنع تصدير صورة مغلوطة عن القضية الفلسطينية، خاصة ان إسرائيل لديها الكثير من المشكلات الداخلية مما يدفعها للتعتيم عليها من خلال مثل هذه الأكاذيب.

واضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، ان التيار اليميني هو المسيطر في اسرائيل منذ قبل أحداث السابع من اكتوبر، والذي يسعى لفرض قرارات أمنية وعسكرية متطرفة على المحيط الاقليمي، بالإضافة الى وجود أزمة سياسية كبيرة داخل إسرائيل مما يجعلها مستمرة في هذه الحرب لإلهاء الداخل والخارج عن هذه الازمة.

وتابع الدكتور فايز فرحات، أن الحرب في غزة كشفت كذب المقولات حول الديمقراطية الإسرائيلية ومحاولاتها التعاون مع محيطها الاقليمي وهي الصورة التي كانت تصدرها الى الدول الغربية.