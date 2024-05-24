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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تجديد ندب الدكتور أنور إسماعيل مساعدا لوزير الصحة لشئون المشروعات القومية

الدكتور أنور اسماعيل
الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات
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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً بتجديد ندب الدكتور أنور إسماعيل أستاذ مساعد الهندسة الإنشائية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مساعداً لوزير الصحة للمشروعات القومية.
جدير بالذكر أن الدكتور أنور إسماعيل، من خريجي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكان يشغل نفس المنصب خلال فترة عمله بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الدكتور أنور اسماعيل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان البرنامج الرئاسي للتنفيذيين الأكاديمية الوطنية للتدريب المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المشروعات القومية مساعد وزير الصحة للمشروعات