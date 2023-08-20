الأمن يكشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير من كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بدمياط وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية بإستقبالها جثة (إحدى السيدات -مقيمة بدائرة المركز) إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (نجل شقيق المجنى عليها "له معلومات جنائية") ووجود خلافات بينه وبين المتوفاة لقيامها بنهره أكثر من مرة لسوء سلوكه ، وبتاريخ الواقعة حضر المتهم لمنزل المتوفاة ونشبت بينهما مشاجرة قامت خلالها بالإعتداء عليه بالسب ، فقام بطعنها بسكين كانت بحوزته ولاذ بالهرب .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

