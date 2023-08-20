الدورى الإنجليزى.. أنطونيو يقود وست هام أمام تشيلسى

أعلن ديفيد مويس المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب "لندن الأولمبى"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق وست هام يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: فلاديمير كوفال، كورت زوما، نايف أكرد، ايمرسون بالميري.

خط الوسط: توماس سوسيك، جيمس وارد براوس، جارود بوين، لوكاس باكيتا، سعيد بن رحمة.

خط الهجوم: ميشيل أنطونيو.

وحصد فريق تشيلسى نقطة وحيده فى أولى جولاته فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم، بعد تعادله بهدف لكل فريق أمام ليفربول، وبنفس الحال حصد فريق وست هام يونايتد نقطة بعد التعادل الإيجابى أمام بورنموث.