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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأزمة المالية تمنع الزمالك من خوض معسكر خارجي استعدادا للموسم الجديد

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، على خوض الفريق معسكر داخلي استعدادا للموسم الجديد، وذلك في ظل صعوبة خوض معسكر في أوروبا أو الخليج نظرا للأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا ورحيل مجلس الإدارة .

ويحصل فريق الكرة الأول بالزمالك على راحة سلبية من التدريبات حاليا وذلك نتيجة ضغط المواسم ولمنح أكبر قدر من الراحة للاعبين، على أن يعود الفريق للتدريبات أول سبتمبر المقبل تحت قيادة المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو .

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالة جماعية في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك نظرا للحجز على الأرصدة في البنوك .

ويعد حسين لبيب أحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة اللجنة المؤقتة التي ستدير الزمالك لحين عقد انتخابات مقبلة، خاصة وان لبيب قاد الزمالك من قبل وحققت معه معظم الفرق بالنادي البطولات خلال الفترة التي تولي فيها رئاسة الزمالك . 

كما يأتي خالد عبدالعزيز وزير الرياضة الأسبق من ضمن المرشحين، ولم يسبق لعبدالعزيز العمل في الزمالك، وتنادى بعض الأصوات داخل النادي بتوليه المهمة خاصة وأنه ينتمى للزمالك .

 

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