انفراجة في أزمة أحمد القندوسي مع الأهلي واللاعب يفاضل بين سيراميكا وزد

حدثت إنفراجة في أزمة اللاعب الجزائري أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات الماضية واصبح اللاعب قريب من مغادرة القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي.

وعقد خالد بيبو مدير الكرة بالاهلي جلسة مع “فندوسي” لإقناعة بالموافقة على الإنتقال على سبيل الاعارة عن النادي واختيار أحد العروض التي تلقاها النادي في الفترة الأخيرة.

وأقنع “بيبو” اللاعب الجزائري بالرحيل على سبيل الاعارة من أجل قيد اللاعب الأجنبي الجديد الذي سيتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"البوابة نيوز" أن أحمد قندوسي وافق على مغادرة الأهلي في الميركاتو الصيفي على سبيل الاعارة ويُفاضل بين عرضي زد وسيراميكا كليوباترا.

واضاف المصدر أن “قندوسي” رفض في البداية فكرة الرحيل على سبيل الاعراة وطلب فسخ عقده مع النادي، ولكن تم اقناعة بالموافقة على الاعارة وسوف يتحمل النادي الأهلي جزء من راتبه في النادي الذي سينتقل له.

ويحصل أحمد قندوسي على مبلغ 450 الف دولار في الموسم وهو الأمر الذي كان يمثل عقبة للنادي الذي يرغب في ضم اللاعب.