غلق الطريق الرئيسي في أبومناع لحين الانتهاء من الصرف الصحي بدشنا

أغلقت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، بمركز دشنا، شمالي قنا، الطريق الرئيسي في قرية أبومناع قبلي، بسبب أعمال حفر الصرف الصحي في القرية.



وأوضح حمادة صلاح، رئيس الوحدة المحلية، أنه تم تمهيد وتوسعة طريق زراعي فرعي بديل، لغلق الطريق الرئيسي، بسبب حفر الصرف الصحي أبو مناع قبلي، وهو طريق زراعي يربط بين دشنا أبو مناع قبلي، وطريق العطيات بالسمطا.



وتابع رئيس القرية، أنه تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس المركز، بالتيسير على المواطنين من أبناء القرية تم توفير طريق بديل، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لأنهاء مشروع الصرف الصحي في أسرع وقت، وإعادة فتح الطريق الرئيسي بسرعة.



وأكد جيلاني، أن أعمال الصرف الصحي تتم في القرية على قدم وساق، مشيدًا بالجهد المبذول، في العديد من مشروعات الصرف الصحي، التي قاربت على التسليم، لخدمة أهالي القرية، في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".