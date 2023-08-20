تجديد تعيين أمين كلية الطب ومدير رعاية الشباب بجامعة الفيوم 

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد تعيين عماد كمال الدين أحمد بسيونى فى وظيفة أمين كلية الطب بالمستوى الوظيفى مدير عام بجامعة الفيوم.

تجديد تعيين حسنى سعد سكران عبد السميع مديرًا عامًا لرعاية الشباب بجامعة الفيوم

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد تعيين حسنى سعد سكران عبد السميع مديرًا عامًا لرعاية الشباب بجامعة الفيوم.

تجديد تعيين رحاب عبد الرؤوف ذكى على مديرًا عاما للتعليم والطلاب

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد تعيين رحاب عبد الرؤوف ذكى على مديرًا عاما للتعليم والطلاب بجامعة الفيوم.