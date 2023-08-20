محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 47 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوعين

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة تواصل جهودها المكثفة في شن الحملات المكبرة لرصد كافة حالات التعدى وتنفيذ الإزالة الفورية لها في المهد تأكيدا لهيبة الدولة.

وتنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية، أشار المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إلى أنه وبالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والمعنية تم تنفيذ إزالة فورية لـ (47) حالة تعد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية تزيد على 19 قيراطا، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 أغسطس الجارى ، حيث تمت إزالة (3) حالات تعد بمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة (21) سهما، و(12) حالة تعدى بأشمون بمساحة (6 قراريط و5 أسهم)، و(9) حالات تعد بمركز الباجور على مساحة (قيراط و17 سهما) ، فيما تم إزالة (7) حالات تعد بمنوف بمساحة ( 3 قيراط و22 سهم) ، و(6) حالات ببركة السبع بمساحة قيرطان و7 أسهم ، وحالتان تعدى بمركز قويسنا بمساحة 17 سهما، وكذا 6 حالات بالشهداء على مساحة قيراطين و13 سهما، و حالة إصلاح زراعي بمساحة 8 أسهم .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها ، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق و مقدرات الأجيال القادمة .