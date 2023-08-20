القضاء على 5 إرهابيين وسط الصومال

تمكنت وحدات من الجيش الصومالي من القضاء على خمسة إرهابيين في عملية عسكرية وسط الصومال.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية، اللواء علي عانود في تصريح " لوكالة الأنباء الصومالية "، أن العملية العسكرية جرت بمنطقتي غريلي وعلي يبال بمحافظة جلجدود، مضيفًا أنه تم تحرير منطقة جِرجِر حيري الواقعة بين منطقتي رون نيرغود وعلي هيلي بمحافظتي شبيلى الوسطى وجلجدود من فلول العناصر الإرهابية.
وأضاف أن الجيش الصومالي يجري عمليات مكثفة في الغابات التي يتحصن فيها الإرهابيون وهو في طريقه لتحرير مدينتي عيل بور وجلهريري المتبقيتين بمحافظة جلجدود.