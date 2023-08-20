الدوري السعودي.. اتحاد جدة يفوز على الطائي بثنائية

واصل فريق اتحاد جدة، انتصاراته في الموسم الجديد من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي)، بالفوز على الطائي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وانتصر اتحاد جدة على الرائد في الجولة الأولى من الدوري السعودي بنتيجة 3-0 في بداية رحلة الدفاع عن لقبه كبطل لدوري روشن، فيما افتتح الطائي موسمه بالفوز على ضمك بهدف للا شئ.

وواجه الاتحاد، الطائي بهجوم ناري مكون من الفرنسي كريم بنزيما، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، والبرازيلي رومارينيو.

فيما غاب عن اللقاء، النجم المصري طارق حامد، لاعب خط وسط اتحاد جدة، في ظل اقترابه من الانتقال لصفوف نادي الوحدة السعودي.

وسجل الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، هدف العميد الأول في الدقيقة 54، قبل أن يصنع الهدف الثاني للنمور في الدقيقة 90+1، وذلك لزميله صالح آل جمعان العمري.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد اتحاد جدة لـ6 نقاط على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، فيما تجمد رصيد الطائي عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.