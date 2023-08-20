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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الهلال بنجومه الأجانب يسقط في فخ التعادل أمام الفيحاء بالدوري السعودي

مباراة الهلال والفيحاء
مباراة الهلال والفيحاء
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سقط فريق الهلال، مساء السبت، في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع نظيره الفيحاء، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي) للموسم الجديد 2023-2024.

وافتتح فاشون ساكالا التسجيل لصالح الفيحاء في الدقيقة 15، قبل أن يدرك عبدالله الحمدان التعادل لصالح الزعيم في الدقيقة 20، لتنتهي المباراة بهذين الهدفين، بالتعادل المخيب للآمال بالنسبة لجماهير الهلال، حيث يضم الفريق أكثر من نجم أجنبي، ومن أكثر فرق العالم نشاطًا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك البرازيلي مالكوم، روبن نيفيز، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، في التشكيل الأساسي للأزرق بالإضافة إلى تواجد سالم الدوسري كأساسي.

وغاب نيمار دا سيلفا، صفقة الهلال الجديدة رفقة الحارس المغربي ياسين بونو، عن مباراة الفيحاء، فضلًا عن غياب الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي بسبب الإصابة.

وبتلك النتيجة، احتل الهلال، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 4 نقاط، فيما حل الفيحاء سادسًا بنفس عدد النقاط.

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