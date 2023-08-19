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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فكرى عيسي يفوز ببرونزية ببطولة العالم للمصارعة الرومانية بالأردن

فكري عيسي من المشروع
فكري عيسي من المشروع القومي للموهبة
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حقق  فكرى عيسي لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة تحت ٢٠ عامًا  الميدالية البرونزية ببطولة العالم للمصارعة الرومانية بالأردن، في وزن ١٣٠ كجم.

وحصل لاعب منتخبنا والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي علي الميدالية البرونزية عقب فوزه على التركي طالب سيفيتشي  بنتيجة ٢:٣.
وأثنى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مستوى جميع اللاعبين واللاعبات من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذين استطاعوا حصد الميداليات في مختلف البطولات والأحداث الدولية، وهو المشروع الذي تنفذه الوزارة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، لتصعيد الموهوبين وتمثيل وتدعيم المنتخبات الوطنية.
وأكد الوزير دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية، وتحقيق المزيد من الانتصارات والانجازات على المستوى الدولي، لافتًا إلي أن الوزارة تعمل دومًا علي تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.

فكري عيسي منتخبنا والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الدكتور أشرف صبحى