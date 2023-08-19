محمد صلاح يفك نحس الجولة الثانية من البريميرليج بعد 6 مواسم

قاد النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، فريقه للفوز على بورنموث بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

نجح صلاح في إحراز هدف خلال لقاء ليفربول وبورنموث، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 36 من متابعة جيدة لركلة جزاء سددها وتصدى لها حارس الضيوف، ليسكنها الشباك معلنة تقدم الريدز على فريق الكريز، في ريمونتادا مثيرة، بعد تقدم الأخير بهدف مبكر منذ الدقيقة الثالثة، ليعود حمر الميرسيسايد في نتيجة المباراة بهدف التعادل الذي أحرزه لويس دياز، بينما أضاف البرتغالي دييجو جوتا ثالث الأهداف، بعد حصول أليكسيس ماك أليستر متوسط ميدان الفريق على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

بهذا الهدف، الذي سجله الفرعون المصري، نجح قائد المنتخب الوطني في فك نحس الجولة الثانية بالبريميرليج، حيث لم يسبق له هز شباك الخصوم في الجولة الثانية على مدار المواسم الستة الماضية، ففي موسم 2017-2018 أمام كريستال بالاس لم يسجل صلاح في الجولة الثانية، وفي موسم 2018-2019 صنع هدفًا فقط أمام كريستال بالاس بالجولة الثانية، وفي موسم 2019-2020 لم يسجل أو يصنع أمام ساوثهامبتون، وفي موسم 2020-2021 ضد تشيلسي لم يسجل أو يصنع، وفي موسم 2021-2022 ضد فريق بيرنلي لم يسجل أو يصنع، وفي الموسم الماضي 2022-2023 لم يسجل أو يصنع أمام فريق كريستال بالاس.

ويعتبر هدف محمد صلاح، هو المساهمة التهديفية رقم 200 له في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميصي ليفربول وتشيلسي بـتسجيل 140 هدفًا وصناعة 60، كما أصبح أول لاعب يسجل أو يصنع على الأقل لفريق ليفربول في 10 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

كما بات صلاح، خامس هدافي ليفربول تاريخيًا في جميع المسابقات برصيد 187 هدفا متفوقا على ستيفن جيرارد صاحب الـ186 هدفا.

وسجل محمد صلاح، 9 أهداف في آخر 9 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضيف أيضًا رقمًا جديد في رصيده، وهو انضمام بورنموث إلى أكثر الفرق التى سجل صلاح أهدافه الشخصية فى مرماها على مستوى مسابقة البريميرليج.