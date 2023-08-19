خلال 24 ساعة ضبط ‏72091 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم؛ حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 72091 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

20196 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1133) مخالفة السير بدون تراخيص.

(44) مخالفة موقف عشوائى.

(12) مخالفة شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.