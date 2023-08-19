بدء فعاليات المسح الميداني للبلهارسيا بقرى الدقهلية

اعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن بدء فعاليات المسح الميداني بفحص نسبه 10% من سكان كافة القرى الريفية بالمحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية وذلك في الفترة من 2023/8/20 إلي 2023/11/20 بإجمالي مستهدف 471577 مواطن وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا لاعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025.

واضافت الدكتورة سحر على مدير إدارة الأمراض المتوطنة أن المسح سيتم بواسطة فرق مدربه بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة وسيكون الفحص والعلاج مجاناً وسيكون العلاج فور اكتشاف الاصابة، وسوف يتم عمل حملات علاج جموعي للمربعات السكنية التي يتم اكتشاف نسبة الإصابة بالبلهارسيا بها بنسبة %1% أو أكثر لذا نهيب باهالينا الكرام بالقرى التوجه للوحدات الصحية للفحص بهذه الفترة وتسهيل مهمة الفرق القائمة بالفحص.

كما ستقوم ادارة مكافحة القواقع بالمديرية بمكافحة القواقع بجميع المجارى المائية بالقرى الريفية بنفس التوقيت .

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