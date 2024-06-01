تكريم أحمد سلامة وروح طارق عبدالعزيز في الطبعة الثانية لمسابقة "الجينريك الذهبي"

احتضنت أوبرا الجزائر بوعلام بسايح، حفل توزيع جوائز الطبعة الثانية لمسابقة "الجينريك الذهبي" (طبعة فلسطين) لأفضل الأعمال الكوميدية والدرامية الرمضانية التي بثت في 2024 ، حيث توج كل من "البطحة" و"حداش حداش" بأغلب الجوائز.

وعرف حفل توزيع جوائز "الجنريك الذهبي" حضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، السيد محمد الصغير سعداوي، ورئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، وكل من وزيرة الثقافة والفنون، السيدة صورية مولوجي، ووزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، إلى جانب ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر بينهم سفير دولة فلسطين بالجزائر، السيد فايز أبو عيطة.

من جهته، أكد وزير الاتصال أن تخصيص الطبعة الثانية لمسابقة "الجنريك الذهبي" لدولة فلسطين "ينسجم مع موقف الشعب الحزائري ومع المواقف القوية التي اتخذها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وصرح بها في مختلف لقاءاته مع الرؤساء و زياراته الى الخارج"، مضيفا أن هذه المسابقة المخصصة للإنتاج التلفزيوني الدرامي "تأتي في سياق ملفت في الجزائر كلل بإصدار قانون السينما وقانون الفنان".

وفي فئة الأعمال الكوميدية نالت سلسلة "البطحة" جائزة أفضل عمل متكامل،وهو العمل الذي حاز أيضا جائزة أفضل أداء نسائي والتي عادت للممثلة ياسمين عبد المؤمن عن دورها “ربيعة”، وجائزة أفضل دور رجالي والتي توج بها الممثل نبيل عسلي عن دروه "اللاز"، فيما عادت جائزة أفضل إخراج إلى وليد بوشباح مخرج هذه السلسلة.

وفي فئة الأعمال الدرامية، عادت جائزة أفضل عمل درامي إلى "حداش حداش"، وهو المسلسل الذي تحصل أيضا مخرجه أسامة قبي على جائزة أفضل إخراج، فيما توجت الممثلة جميلة عراس بجائزة أفضل دور نسائي عن أدائها في مسلسل "الرهان" للمخرج المصري محمود كامل، وهو العمل الذي فاز أيضا بجائزة أفضل سيناريو والتي عادت لرفيقة بوجدي، بينما توج مصطفى لعريبي بجائزة أفضل دور رجالي عن أدائه في مسلسل "البراني" ليحي مزاحم.

وعربيا، عادت جائزة أفضل عمل درامي عربي للمسلسل السوري "اولاد بديعة" للمخرجة رشا شربتجي وكاتبي النص علي وجيه ويامن حجلي، بينما تحصل المسلسل المصري "مليحة" للمخرج عمرو عرفة ومؤلفته رشا الجزار على تنويه من لجنة التحكيم.

ورفعت هذه الطبعة إلى دولة فلسطين وكفاح شعبها الباسل ضد الكيان الصهيوني وما يرتكبه من إبادة جماعية في حق الفلسطينيين, وتأكيدا أيضا على التاريخ الطويل الذي يربط الشعبين الجزائري والفلسطيني, وقد تم بالمناسبة عرض فيلم قصير يعكس الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون ويذكر بموقف الجزائر في المحافل الدولية والتزامها قيادة وشعبا بنصرة القضية الفلسطينية وجلعها في صميم اهتمام وانشغال الدولة الجزائرية, مع رفع علم فلسطين على خشبة الأوبرا.

وشهد الحفل وقفة تكريمية لروح المنتجة والممثلة الجزائرية ريم غزالي، إضافة إلى الممثل المصري طارق عبد العزيز، صديق الجزائر، وقد تسلم تكريمهما كل من شقيقة ريم غزالي، سلمى غزالي، ونجل طارق عبد العزيز.

كما تم تكريم عدد من المبدعين الجزائريين والنجوم العرب, ضيوف شرف الجزائر، نظير مساراتهم الفنية البارزة, على غرار المخرج جعفر قاسم, والممثل السوري عباس النوري، والمخرج التونسي نصر الدين سهيلي، والممثل المصري أحمد سلامة، والممثلة والمخرجة السعودية مريم الغامدي، وكذا الممثلة اللبنانية نادين الراسي.