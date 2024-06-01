ads
الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عائلات المحتجزين الإسرائيليين ل نتنياهو: هذه فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ذوينا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

وجهت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رسالة مفادها، أن الوقت ينفد وربما هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ أرواح ذوينا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي سياق متصل، قال الإعلام الإسرائيلي، أن عائلات المحتجزين تدعو للخروج إلى الشوارع للمطالبة بإبرام صفقة تبادل ووقف الحرب.

ومن جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه على نتنياهو ألا يتجاهل خطاب بايدن بشأن غزة.

وأضاف لابيد، أن هناك اتفاقًا للتبادل على الطاولة يجب أن يتم إبرامه

 

 ووجه زعيم المعارضة الإسرائيلية رسالة لنتنياهو، قائلًا: “سنقدم لك كل الدعم في صفقة التبادل”.

إسرائيل الإعلام الإسرائيلي المحتجزين الإسرائيليين المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلية صفقة التبادل نتنياهو