عائلات المحتجزين الإسرائيليين ل نتنياهو: هذه فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ذوينا

وجهت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رسالة مفادها، أن الوقت ينفد وربما هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ أرواح ذوينا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي سياق متصل، قال الإعلام الإسرائيلي، أن عائلات المحتجزين تدعو للخروج إلى الشوارع للمطالبة بإبرام صفقة تبادل ووقف الحرب.

ومن جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه على نتنياهو ألا يتجاهل خطاب بايدن بشأن غزة.

وأضاف لابيد، أن هناك اتفاقًا للتبادل على الطاولة يجب أن يتم إبرامه

ووجه زعيم المعارضة الإسرائيلية رسالة لنتنياهو، قائلًا: “سنقدم لك كل الدعم في صفقة التبادل”.