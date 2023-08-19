فريد زهران يطالب بسرعة النظر في ملف المحبوسات على ذمة قضايا رأي

رحب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقرار العفو الرئاسي عن أحمد دومة الذي صدر اليوم السبت، بالإضافة لقائمة تضم 30 إسما صدر لهم قرار إخلاء سبيل .

وأكد زهران أن الافراج أو العفو عن أي سجين رأي يعد بالنسبة لنا خطوه هامة نحو إخلاء مصر من سجناء الرأي، وهذا ما نسعى إليه ولا نكف عن المطالبة به ، لكن هذه الخطوة وهذه القائمة لاتزال أقل كثيرا مما نطمح إليه .

وأوضح أن القوائم التي تضم عشرات الأسماء والتي تصدر من حين لآخر ليست هي ما نسعى إليه، لكننا نؤكد – كما أكدنا دائما- ضرورة تعديل التشريعات والسياسات الخاصة بالحبس الاحتياطي أو بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية.

كما طالب رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالعفو الشامل عن كافة المحكوم عليهم من دوائر قضائية لا يجوز الطعن على أحكامها بموجب حالة الطوارئ التى ألغاها رئيس الجمهورية والذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو تحريض عليه، وكذلك ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيا الذين تجاوز حبسهم مدة سنتين والتوقف عن تدوير المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا بعامين وإحالتهم إلى قضايا أخرى لمد فترة الحبس تحايلا على القانون.

ونبه إلى أن هذه القائمة وما سبقها لم تتضمن أسماء محبوسات، وطالب بسرعة النظر في أمر المحبوسات على ذمة قضايا رأي أو قضايا ذات طابع سياسي واللاتي لم يثبت تورطهن في أي أحداث عنف أو تحريض عليه والإفراج الفوري عنهن وهو أمر تأخر كثيرًا ولابد أن يولى عناية خاصة، لأن معاناتهن مضاعفة لأن كثير منهن أمهات والعقوبة التي يتعرضن لها يمتد أثرها لأسرهن.