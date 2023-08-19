الفرح تحول لمأتم.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الرياح الناصري

لقيت ربة منزل وسائق مصرعهما بينما أصيب زوج المتوفاة خلال حفل زفاف في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بترعة الرياح الناصري بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إنقلاب سيارة ملاكي بترعة الرياح الناصري بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي خلال حفل زفاف يستقلها شاب 25 سنة وزوجته 22 سنة قيادة سائق 18 سنة، أختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب رعونته وقيامه بحركات استعراضية مما تسبب في إنقلاب السيارة مياه الرياح الناصري نتج عن الحادث مصرع السيدة والسائق وإصابة زوج المتوفاة.

جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفي مبارك المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.