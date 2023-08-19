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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة عامل بتهمة قتل طالب في باب الشعرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة عامل بتهمة قتل طالب بسبب مشاجرة بينهما في منطقة باب الشعرية.

كان قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين قيام عامل - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى بالضرب على طالب مصاب بجرح طعنى بالبطن مقيم بذات الدائرة باستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل البلاغ بسبب خلافات الجيرة، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال كلٍ من والدى المتوفى أيدا ما سبق، وإتهما المذكور بالتسبب فى وفاة نجلهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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