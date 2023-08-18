توسع قاعدة العمليات العسكرية بالسودان ومعارك في كردفان ودارفور

تصاعدت حدة المعارك العسكرية في السودان، اليوم الجمعة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث توسعت قاعدة العمليات لتصل لمدن أخرى أبرزها كردفان ودارفور.

وقال شهود عيان إن المواجهات العسكرية المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع اتسعت في مدن الفاشر في دارفور والفولة غرب كردفان.

كانت تلك المواجهات العسكرية المسلحة قد بدأت في الساعات الأولى من صباح الجمعة ولا تزال مستمرة في ظل استمرار ضربات قوات الجيش السوداني والطيران الحربي، مع استمرار الدعم العسكري المقدم لقوات الدعم السريع.

يشار الى أن المواجهات كانت قد بدأت بين قوات الاحتياط في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد أن أحرقت قوات الدعم السريع مقار حكومية.