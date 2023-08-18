أحمد السعدنى يعلن عن نهاية "سيب وأنا أسيب" اليوم

نشر الفنان أحمد السعدنى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة له تجمعه مع الفنانة هنا الزاهد التى تشاركه بطولة مسلسل "سيب وأنا أسيب".

وعلق على الصورة "الليله اخر حلقتين من مسلسل سيب و انا اسيب علي شاهد شكراً لكل الناس اللي اشتغلت في المشروع ده و شكراً علي متابعتكم لينا حتوحشونا".

مسلسل"سيب وأنا أسيب"، بطولة أحمد السعدنى، هنا الزاهد، آيه سماحه، محمد جمعه، عارفه عبد الرسول، والإخراج وائل إحسان.

يذكر أن الفنان أحمد السعدنى شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "سره الباتع" بطولة أحمد السعدنى، حنان مطاوع، احمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد عبد العزيز، خالد الصاوى، حسين فهمى، والإخراج خالد يوسف.

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