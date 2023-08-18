مصر تستعد لمواجهة "EG.5".. متحور كورونا الجديد يغزو 51 دولة.. "الصحة العالمية" تحذر من انتشاره السريع.. "عبدالغفار": جميع نتائج التحاليل لم تسجل أي حالات إيجابية.. وتاج الدين: يجب أخذ كل الاحتياطات

آلاف الإصابات بمتحورات كورونا سجلت في دول العالم، وفي 51 دولة حول العالم أصيب 100 شخص على الأقل بأعراض خطيرة اتضح انها لمتحور كورونا الجديد "EG.5" الذي يجتاح العالم على مدار الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن سجلت أول إصابة بالمتحور المنحدر من "أوميكرون" في فبراير الماضي، الأمر الذي دعا منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من المتحور، مؤكدة أنه ينتشر بسرعة كبيرة مقارنة بالمتحورات الأخرى، حيث بلغ معدل الانتشار العالمي لـ"إي جي 5" أكثر من سبعة عشر في مئة خلال أربع أسابيع فقط.

المنظمة العالمية صنفت متحور كورونا الجديد ايريس "EG.5"، باعتباره مثيرًا للاهتمام، ما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى، ومع ذلك أكدت أن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل، تهديدًا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه "لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة".

أعراض متحور كورونا الجديد "EG.5"

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لمتحور كورونا الجديد ايريس "EG.5":

- الحمى

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف

- السعال

- آلام الجسم وآلام العضلات

- التعب والإسهال.

خطورة متحور كورونا الجديد "EG.5"

انتشر متحور كورونا الجديد ايريس "EG.5"، في 51 دولة، إلا أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية، كانت على رأس الدول الأكثر تسجيلا للإصابة، حيث سجلت الصين 2247 حالة، فيما سجلت أمريكا 1356 إصابة فيما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة بـ 1040 حالة إصابة، واليابان بواقع 814 إصابة حتى الآن، وسجلت مئات الإصابات في كندا وأستراليا وسنغافورة، كما طرق المتحور الجديد أبواب العديد من الدول مثل وبريطانيا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا، وعربيًا ظهر "EG.5" في دولة الكويت الشقيقة، وتسبب في أكثر من مليون إصابة حول العالم وأكثر من100 حالة وفاة في أقل من شهر.

معلومات إضافية عن متحور كورونا الجديد.. وفاعلية اللقاحات

متحور eg 5، هو نوع جديد من فيروس كورونا، وذلك المتحور منتشر في عدة دول، وبالرغم من سرعة انتشاره، لا يعتقد الخبراء أن أعراضه أكثر حدة من متحورات كورونا السابقة، وشكل متحور كورونا الجديد نحو %17.3 من جميع حالات كورونا في فترة الأسبوعين الممتدة من 23 يوليو إلى 5 أغسطس، وهي قفزة كبيرة من نسبة 0.4% من الحالات التي تم تكوينها في الفترة ما بين 30 أبريل و13 مايو.

متحورEG.5 يحتوي على طفرة إضافية في تسمى 465، والتي توجد في حوالي 35٪ من تسلسل فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وتم الإبلاغ عن 7354 حالة.

وطبقا للمعلومات المتاحة، وحيث إن اللقاحات ثبتت فعاليتها في الحماية من السلالة أوميكرون، فمن المتوقع أن تقدم اللقاحات درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.

تحذيرات لكبار السن وضعاف المناعة

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن المتحور يمثل مصدرا للقلق خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هو الحال مع "كوفيد طويل الأمد"، رغم تأكيد خبراء الصحة حتى الآن أن السلالة الجديد "لا تشكل تهديدا كبيرا، أو على الأقل ليست أخطر من المتحورات الرئيسية الأخرى المتداولة"، ويمكن ملاحظة أعراض نتيجة ضيق التنفس وتشبع الأكسجين المنخفض وضيق التنفس التنفسي لدى المرضى الذين يعانون من مرض شديد.

وذكرت الصحيفة أن خبراء الصحة أكدوا أنه لا يزال يتعين تشجيع اللقاحات، وكذلك الممارسات الاجتماعية الآمنة مثل ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على تهوية الغرف، حيث وصف عالم الفيروسات والباحث ستيوارت تورفيل، "EG.5" بأنه "أكثر تنافسية" مقارنة بنظرائه.

وقال إنه "قادر بشكل أفضل على مواجهة الأجسام المضادة المنتجة عن طريق اللقاحات"، لكنه أضاف أن الاختلاف قليل مقارنة بالمتغيرات السابقة.

من جهته، أوضح استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أمجد الخولي، أنه لا توجد حتى الآن أدلة على أن السلالة الناشئة أكثر قوة من السلالات السابقة، فضلا عن كون خصائص المتغير الفرعي الجديد ليست مختلفة كثيرا عن السلالات السابقة، وفقا لفضائية "سكاي نيوز".

متحور كورونا الجديد "EG.5".. العلاج

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه في حال ظهور أي من الأعراض السابقة ينصح بطلب المساعدة الطبية فورًا، حيث قد يصف الطبيب بعض الأدوية التي من شأنها أن تقلل من حدة الأعراض، كما يمكن أن يتطلب الأمر تناول مضاد حيوي حسب الحالة.

أول تعليق من وزارة الصحة عن متحور كورونا الجديد

وفي أول تعليق لها حول المتحور الجديد EG.5، قالت وزارة الصحة والسكان إن متحور كورونا الجديد، EG.5، أو إيريس، لم يظهر في مصر حتى الآن، ولفتت إلى أن أعراضه بسيطة ويتم العمل الآن على تطوير لقاح جديد، تحسبا لحدوث أمر طارئ وتجنبا للخسائر.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تتابع بشكل خاص جميع المعلومات عن المتحور الجديد، مؤكدا أن جميع نتائج التحاليل المعملية التي جرت في المعامل المركزية بالوزارة لم تظهر وجود هذا المتحور في البلاد حتى الآن.

وشدد "عبد الغفار" على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة، في حين أن المتحورات الراهنة تعود إلى المتحور الأساسي "أوميكرون"، ولا تتسبب في إصابات شديدة.

مستشار الرئيس للصحة يوضح مخاطر المتحور الجديد EG.5

وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية ان مصر لم تسجل حتى الآن أى إصابة بالمتحور الجديد لاوميكرون "Eg5" لافتا إلى أنه أحد متحورات كورونا الجديدة.

وأوضح عوض تاج الدين في تصريحات صحفية أن منظمة الصحة العالمية صنفت Eg5 أنه متحور جديد يثير الاهتمام، لأنه ينتشر أكثر من المتحورات الأخرى، بمعنى أنه ينتشر ويصيب عدد أكثر من الأشخاص.

وأشار إلى أنه فى كل الأحوال فإن الوقاية مهمة جدا، موضحا أن فيروس كورونا أحد الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى، وهناك مجموعة من الفيروسات تصيب الجهاز التنفسى منها الأنفلوانزا، لافتا إلى أن كل الفيروسات لديها القدرة على التحور حتى تستطيع أن تتعامل مع مقاومة جسم الإنسان موضحا أنه حتى فيروس الانفلونزا العادى يتحور.

وأضاف تاج الدين: “فى ظل وجود تحورات كورونا والفيروسات التنفسية الأخرى فيجب علينا الاخذ بكل الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بتلك الفيروسات”.