بريطانيا: تغريم البنوك حال عدم توفير خدمة السحب لعملائها دون رسوم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الحكومة البريطانية، أعلنت أنه من الممكن فرض غرامات على البنوك في حالة عدم توفير خدمة سحب أموال سهلة وبدون رسوم لعملائها.

وقالت وزارة المالية البريطانية، إن سلطة السلوك المالي في بريطانيا، حصلت على تفويض جديد لضمان أن توفر البنوك خدمة السحب للعملاء بدون رسوم، وأن توفر خدمة بديلة إذا كانت تريد إلغاء خدمة السحب في مكان معين.

وأضافت في بيان اليوم الجمعة، أن سلطة السلوك المالي سوف يكون من حقها فرض غرامات على البنوك التي لا تلتزم بهذه القواعد الجديدة، كما أن الغالبية العظمى من السكان والأعمال لابد أن يكونوا على مسافة لا تتجاوز ثلاثة أميال من أقرب خدمة لسحب الأموال.

وقال وزير الدولة للخدمات المالية البريطاني أندرو جريفيث، إن الهدف من هذه الإجراءات هو مساعدة الأشخاص وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف، أنه لا يجب أن يضطر الأشخاص للسير عدة ساعات من أجل سحب مبلغ من المال لوضعه داخل بطاقة تهنئة بعيد الميلاد، ولا يجب على الشركات أن تقطع مسافات طويلة من أجل إيداع مكاسبها النقدية.