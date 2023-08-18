ضبط مركز خاص بدمنهور يُوهم المرضى بالقدرة على العلاج من السكر والأمراض الصدرية والمناعة

نفذ فريق العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان في البحيرة، بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني، ولجنة من العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية، حملة مفاجئة على أحد المراكز الخاصة بدمنهور، والتى تتاجر وتتلاعب بصحة المرضى، من خلال العلاج بحقن الأكسجين النشط.

وذكر بيان الصحة، أن مسئولي المركز الطبي، يقومون بعلاج المرضي بحقن الأكسيجن النشط من خلال حقنه بسرنجات تومي 60 سم، من خلال فتحة الشرج، للمرضى على مرات متتالية، بحجة رفع المناعة وعلاج القدم السكري وأمراض الصدر من الربو وغيرها.

وتمكنت الحملة، من ضبط 4 قربة دم بها محلول مانع للتجلط، حيث يتم سحب كمية من دم المريض بها ، وضخ كمية من الأكسجين النشط على حد قولهم من جهاز مجهول الهوية ومصدر الصنع وبلد المنشأ واعاده حقن الدماء ثانيه في نفس المريض.

وتم التحفظ علي المضبوطات وتم تشميع المكان، وتعيين صاحب المركز والمدير الفني حراسًا على الحرز لحين قرار النيابة العامة.