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الجمعة 18 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط المتهمين بفيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الجمعة، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدى على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " متضمناً إستغاثة أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدى على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعى بالقدم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (3 أشخاص "أحدهم نجل القائم على النشر - المصاب-") تضرروا من قيام (شخصين) بالتعدى عليهم بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتهم لوجود خلافات سابقة بينهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيديو فيس بوك بسلاح أبيض وضبط