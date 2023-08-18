«أوقاف الأقصر» تطلق قوافل دعوية مشتركة مع الأزهر بالقرنة وكومير.. صور

انطلقت فعاليات القافلة الدعوية الموسعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر اليوم الجمعة، وذلك بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية، وعلى رأسهم قيادات الدعوة بأوقاف الأقصر.

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، إن الوزارة قامت بتسيير قافلة دعوية موسعة، وتستضيف مساجد إدارة أوقاف حاجر كومير فعاليات هذه القافلة، والتي تشمل عقد اجتماع موسع مع أعضاء القافلة، بحضور كلا من الشيخ عبد الستار إبراهيم أبوالحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ عبدالرحيم محمود محمد مدير إدارة أوقاف حاجر كومير.

وأضاف عبدالدايم، أنه تم اعتماد انعقاد قافلة دعوية موسعة مشتركة بين الأوقاف والأزهر بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية، والوعاظ بالأزهر الشريف، وعلى رأسهم قيادات الدعوة بالمديرية على أن تستضيف مساجد إدارة أوقاف القرنة وعددها 10 مساجد فعاليات هذه القافلة الموسعة.

وتابع، أنه تم أيضا تسيير قافلة دعوية من أئمة أوقاف الأقصر إلى مدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان لمدة عشرة أيام، وذلك بقيادة الشيخ صلاح نور عبدالعال مدير عام الإدارة العامة للبر والأوقاف بالمديرية، وتشمل أداء خطبة الجمعة وإلقاء الدروس الدينية وغيرها.

جاء ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في ربوع مصر.

قافلة أبو سمبل (1)

قافلة أبو سمبل (2)

قافلة أبو سمبل (3)

قافلة أبو سمبل (4)

قافلة القرنة (1)

قافلة القرنة (1)

قافلة القرنة (2)