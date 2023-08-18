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الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الفائزة بجائزة "إيفاك العالمية": أتمنى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة (فيديو)

جائزة إيفاك العالمية
جائزة إيفاك العالمية
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قالت حبيبة محمد قطب الفائزة بجائزة إيفاك العالمية في مجال الرسم، إنها فازت من قبل بالمركز الثالث على مستوى قارة أفريقيا في مسابقة حلمي التي أقامتها السفارة الصينية على مستوى دول التعاون الأفريقي للشباب الأفارقة، كما فازت بمسابقة سفير الثقافة الصغير ممثلة عن مصر. 

وأضافت قطب، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «عمري 15 عاما، واشتركت في مسابقة إيفاك عن طريق المركز القومي لثقافة الطفل، وهذه المسابقة للرسم الحر، وسلمت لوحتي للمركز، وتم ترشيح لوحتي للمشاركة في المسابقة وسافرت إلى اليابان ومثلت مصر».

وتابعت، أن اسم لوحتها «رسالة حب»، وهي لإلة الحب حتحور، وتناولت الثقافة المصرية واليابانية وأخرجت من الصولجان الفرعوني شجرة يابانية، أي أنني دمجت الثقافتين مع بعض.

وأشارت إلى أنها تتمنى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، كما أنها تحصل على كورسات حتى تطور نفسها، موضحةً: «في اليابان، أعدوا لنا برنامجا ثقافيا، فهم يحبون المصريين ورحبوا بي جدا، وسعدت بالتعاون معهم». 

الثقافة المصرية السفارة الصينية الفنون الجميلة الفضائية المصرية المركز القومي