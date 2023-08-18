بالفيديو| حكيم لـ شاهندة عبد الرحيم قبل حفل العلمين: «لدي كل الثقة في تمكنك كإعلامية متميزة»

التقى الفنان الكبير والمطرب الشعبي حكيم بالإعلامية شاهندة عبدالرحيم بقطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة قناة «إكسترا نيوز»، ليتبادلا الحديث فيما بينهما.

وحرص الفنان حكيم على توجيه الشكر للإعلامية شاهندة عبد الرحيم؛ على تقديم حفله الغنائي بمدينة العلمين الجديدة، الذي أحياه مؤخرًا وسط حضور الآلاف من الجماهير ومحبي الفنان الشعبي حكيم.

وكان اللقاء بينهما يملؤه الود وبدأ بعبارات الترحيب ووصف حكيم الإعلامية شاهندة بأنها جديرة بتوليها تقديم الحفلات الغنائية بمدينة العلمين الجديدة، قائلاً: «لدي كل الثقة في تمكنك كإعلامية متميزة».

الفنان حكيم والإعلامية شاهندة عبد الرحيم

وأضاف حكيم في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» إلى أنه يعتبر نفسه صانع للبهجة لأنه ارتبط لدى الناس وجمهوره بالذكريات الجميلة؛ وهذا يتضح في طبيعة أغانيه التي تتمتع بحس البهجة وتكون مناسبة دائمًا لجو يملؤه الفرح والمناسبات السعيدة.

وأشار حكيم خلال اللقاء إلى أنه أخذ على نفسه عهدًا بأن تكون أعماله الغنائية مناسبة لكل فئات الشعب ولكل الأعمار ولا تنطوي على كلمات تخدش الحياء العام، قائلاً: «أن دايمًا رقيب على نفسي وبحرص على انتقاء كلماتي بعناية».

من جهتها، وصفت الكاتبة الصحفية والإعلامية شاهندة عبد الرحيم الفنان حكيم خلال تقديمها لحفله بأنه عبارة عن مشوار لمدة 30 عامًا من التميز والاختلاف واصفه إياه بـ«دينامو المسرح وصانع البهجة» وصاحب الفن الشعبي الأصيل.. وابن البلد.. وأستاذ في حتته»، وجاء ذلك أثناء تقديمها للحفل الذي يحييه الفنان الشعبي بمدينة العلمين الجديدة.

يذكر أن الشركة المتحدة كانت قد اختارت المذيعة شاهندة عبدالرحيم التي تنتمي لقطاع القنوات الإخبارية بالشركة بقناة «اكسترا نيوز»؛ لتقديم حفل حكيم بمهرجان العلمين الجديدة.