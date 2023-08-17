مفهوم المواطنة ضمن فعاليات قصور ثقافة الأقصر

عقد قصر ثقافة الطفل في محافظة الأقصر محاضرة بعنوان "مفهوم المواطنة وعلاقته بسلامة المجتمع" أوضحت خلالها إيفون إيليا مفهوم المواطنة وأهدافها وابعادها، وتأثيرها على المجتمع، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية "تظليل بقلم الرصاص" نفذها ذكريا بدري، كما أعد القصر ورشة حكي عن شخصية "موسى بن نصير" للمؤلف حازم شحاته ألقاها محمد أحمد، موضحا نشأته وشخصيته وشجاعته.

وبعنوان "ورشة كتابة القصة القصيرة" أوضح عمرو عبد الصبور خلال محاضرة بقصر ثقافة أرمنت، تصنيف الشخصية في العمل القصصي، وتقنيات تقديم الشخصية في العمل القصصي، والحوار وأنواعه في العمل القصصي، بجانب محاضرة بعنوان "قيم المشاركة المجتمعية" أوضح خلالها عمرو عبد الصبور المشاركة من خلال توحيد الصف وتوحيد الهدف، والعمل على المحافظة على المرافق، المشاركة من خلال المدرسة ومراكز الشباب.

عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "دور الثقافة في قري مصر"، تحدث بها محمد الصادق عن أهمية ودور الثقافة في القرية، بجانب ذلك نظمت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية شارك بها الشاعر ناصر الدسوقي بقصيدة "إمارة بالسوء"، والشاعر إبراهيم الخوار بقصيدة "يلي زرعت الطيب"، كما أعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبدالله بعنوان "في حب مصر حياة ".

نظم المركز الحضري عرض مسرح عرائس للأطفال أداء ممدوح محمد، بينما نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان "الوادي العجيب" تأليف عماد حسن الشافعي ألقتها فاطمة حسن، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها ولاء جابر، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة أشغال يدوية "تطريز" نفذتها أسماء أحمد.