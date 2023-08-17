"ردينة السيد" تحرز الميدالية البرونزية الثانية للدقهلية في البطولة العربية للجودو بالعلمين 2023.. صور

فازت اللاعبة ردينة السيد على بالمركز الثالث والميدالية البرونزية مواليد 2010، وزن 36 كجم، محققه الميدالية البرونزية الثانية للدقهلية وثالث العرب، من ناشئين الجودو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية ” مرحلة الناشئين ”فى البطولة العربية للجودو بالعلمين"، والتى تقام خلال الفترة من 15 حتى 18 أغسطس الجاري بمدينة العلمين الجديدة.

هذا وقد انطلقت منافسات البطولة العربية للجودو، والتى تقام فى الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجارى، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية بإقامة البطولات فى مصر.

تأتي إقامة البطولة بمصر، في ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية في إقامة البطولات على أرض المحروسة، بعد النجاح الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية، في استضافة العديد من البطولات العالمية، ولاقت إشادات كبيرة من الاتحادات القارية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بخالص التهاني والتبريكات للاعبه: ردينه السيد على لفوزها بالمركز الثالث في البطولة العربية للجودو مواليد 2010، وللمدير الفنى المحمدي إبراهيم، والمدرب محمود فوده، وللدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالدقهلية، والدكتور محمد حمدي مدير عام الموهبة والبطل الأولمبي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد السيد المشرف الفني على المشروع، والكابتن عبد الحليم السيد إداري المشروع بوزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

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