تدشين مذابح بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في طما (صور)

دشن الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها بمحافظة سوهاج، مذابح بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بساحل طما البحري التابعة لإيبارشية طما.

تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين مذبح على اسم السيدة العذراء مريم ومذبح على اسم الشهيد مار مينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس بكنيسة السيدة العذراء مريم (الجديدة بالدور الثاني)، كما دشن المذبح الرئيس للكنيسة على اسم رئيس الملائكة ميخائيل وأيضًا مذبح جانبي على اسم القديسين مكسيموس ودماديوس، إلى جانب عدد من أواني الخدمة.

تلا التدشين صلوات القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة والشعب.



