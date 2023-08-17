زي النهاردة.. الحكومة البريطانية تسمح للمواطنين بدخول قصر باكنجهام والتجول فيه

تمر علينا اليوم الخميس الموافق 17 اغسطس، ذكرى سماح الحكومة البريطانية، لأول مرة فى التاريخ بالدخول إلى قصر باكنجهام والتجول فيه؛ إذ اتخذت الحكومة البريطانية هذا القرار في عام 1993.



قصر باكنغهام

وقصر باكنغهام هو المقر الرسمي لملوك بريطانيا ويقع في لندن، ويعتبر مكانًا لجل الأحداث المتصلة بالعائلة البريطانية المالكة. كما يعد مكانًا لانعقاد العديد من الاجتماعات وزيارات قادة الدول.

ويعتبر القصر مزار جذب سياحي ونقطة محورية للشعب البريطاني في لحظات الفرح والأزمات والمتاعب. كما تصدر منه التصريحات الصحفية التابعة للمكاتب الملكية.

وتم الانتهاء من أول منزل تم بناؤه على موقع في سنة 1624، وذلك على أوامر سير وليم بلاك، وكان المبنى الرئيسي الأول الذي نصب في الحدود الحالية لقصر باكنغهام هو بيت جورينج على الرغم من أنه بعد ذلك أحرق في 1674، وبيت أرلينغتون هو الآن الجناح الجنوبي من القصر، ويعد مقرًا للكثير من المناسبات الرسمية وحفلات الاستقبال التي تعقدها الملكة، ويحتوي القصر على غرف الدولة التي تفتح للزوار كل عام.

وفي عام 1703 قرر دوق باكنجهام ونورماندي إنشاء منزل كبير على الأرض، والذي يشكل جزءًا كبيرًا من قصر باكنجهام اليوم.

وفي عام 1761 بيع منزل باكنجهام للملك جورج الثالث مقابل 21,000 جنيه إسترليني، ولم يكن القصر حتى عام 1837 عندما اعتلت الملكة فيكتوريا العرش مسؤولاً عن الإقامة الملكية الرئيسية كما هو الآن، وعندما تزوجت الملكة فيكتوريا الأمير ألبرت في عام 1840 أخذ على عاتقه تنظيم حالة التوظيف في مقر الهيئة الملكية الرئيسي الحالي تمامًا وشاهدنا ظهور قصر باكنغهام الذي نعرفه اليوم.



مواصفات القصر

ويبلغ طول واجهة القصر 108 مترًا، ويبلغ عمقه 120 مترًا وارتفاعه 24 مترًا، يوجد بالقصر 775 غرفة، تشتمل على 19 غرفة دولة، و52 غرفة ملكية وغرف للضيوف، و188 غرفة للموظفين، و92 مكتبًا، و78 حمامًا.



الأهمية السياسية

يعد القصر مبنى خاص بالعمل إلى حد كبير، وهو يعد الدعامة الأساسية للنظام الملكي الدستوري في بريطانيا، ويضم مكاتب أولئك الذين يدعمون نشاطات يومية، وواجبات الملكة ودوق أدنبرة وأسرهم، وهو أيضاً المقر الرسمي لانعقاد الاحتفالات الملكية الكبيرة، والزيارات الخارجية، والتعيينات التي تنظمها الأسرة المالكة، غرف الدولة تشكل نواة القصر كمقر للعمل.



الأهمية التراثية

تم تزيين قصر باكنجهام بالعديد من التحف الفنية التي لا تقدر بثمن، والتي تشكل جزءًا من المجموعة الملكية، وكما تعد أحد أهم المجموعات الفنية في العالم، لكن هذا لم يجعل منه متحفًا أو معرضًا فنيًا.

زيارات القصر

أكثر من 50,000 شخص يزورون القصر سنوياً كمدعوين إلى ولائم، أو وجبات الغداء أو العشاء، أو حفلات الاستقبال، أو احتفالات الحديقة الملكية.

قصر بكنغهام في 2009

وبالنسبة لأولئك الذين يتلقون دعوة لقصر باكنغهام، الخطوة الأولى عبر العتبة تكون داخل القاعة الكبرى ثم صعود الدرج الرخامي المقوس في الدرج الكبير، لا يزال يتم وضع لوحات في الجدران، كما كان في عهد الملكة فيكتوريا.