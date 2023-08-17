طمأنة الرئيس للمصريين بشأن حتمية انتهاء الأزمة الاقتصادية تتصدر اهتمامات الصحف

حازت طمأنة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين بأن الدولة المصرية تمضي على طريق التنمية وتسير في الاتجاه الصحيح وأن الأزمة الاقتصادية والظرف الصعب الذي نمر به حاليًا سوف ينتهي وسيصبح من التاريخ، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الخميس/، التي أبرزت أيضًا الاستقبال الشعبي الحافل الذي حظي به الرئيس خلال جولته التفقدية بمحافظة مطروح، حيث التقى أهالي وعواقل مطروح والسلوم وسيدي براني وسيوة.

وتناقلت الصحف، تدوينه الرئيس السيسي، التي أعلن خلالها تلقيه مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مؤكدا إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة؛ لدراستها، وتطبيق ما يمكن منها، في إطار صلاحياته القانونية والدستورية.

كما اهتمت الصحف بنقل نبأ تسلم وزير الخارجية سامح شكري، رسالة موجهة إلى الرئيس السيسي، من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وعلى صعيد نشاط الحكومة، واصلت الصحف تغطيتها الصحفية لنشاط مجلس الوزراء حيث تابعت الاجتماع الذي عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء مفيد صلاح الدين رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، لاستعراض خطة تطوير النقل النهري.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(المصري اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، عددا من أهالي وعواقل مطروح والسلوم وسيدي براني وسيوة، خلال جولته التي قام بها أمس بمحافظة مطروح والمنطقة الغربية، حيث طمأن الرئيس السيسي، الشعب المصري قائلًا "إننا ماضون على طريق التنمية ونسير على الطريق الصحيح، وإن الأزمة الاقتصادية والظرف الصعب الذي نمر به حاليًا سوف ينتهي وسيصبح من التاريخ".

ونقلت الصحف تأكيد الرئيس السيسي أن مطروح والمنطقة الغربية بالكامل لم يكن هناك اهتمام كبير من الدولة بهما خلال السنوات الطويلة الماضية، لافتا إلى أن الدولة تهتم بهما، حاليًا، اهتمامًا كبيرًا، وأشار إلى المشروعات الكبيرة التي تمت بالمحافظة مثل الموانئ، والقطارات السريعة، والمدن الجديدة، وما يستتبعها من تطور في حياة المواطنين يتيح فرص عمل كثيرة للأهالي، ويفتح شرايين جديدة للتجارة مع ليبيا.

وسلطت الصحف الضوء على قول الرئيس إنه يعمل -منذ 8 سنوات- على تطوير الدولة، ولا مكان في مصر - من أسوان إلى السلوم - إلا به حجم عمل بالكامل، وفقا لرؤية الدولة حتى 2030، وتابع: إنه كان حريصا، خلال السنوات العشر الماضية، على عدم المغامرة بالناس، مبينا "إننا تعرضنا لأزمتين كبيرتين لم يكن لنا أي ذنب فيهما، الأولى وباء كورونا، والثانية الحرب الروسية- الأوكرانية".

ونشرت صحف القاهرة تأكيد الرئيس السيسي «أننا نمر بأزمة بالفعل، إلا أننا مررنا بأزمات أكبر وتجاوزناها بالعمل والصبر والتخطيط والإرادة.. وأن الظرف الصعب الراهن سينتهي، ويصبح من التاريخ، مثل كل التحديات التي تغلبنا عليها.

وأبرزت الصحف الاستقبال الشعبي الحافل الذي حظي به الرئيس السيسي، خلال جولته التفقدية بمحافظة مطروح.

وفي شأن رئاسي آخر، أوردت صحيفة (الأهرام) إعلان الرئيس السيسي تلقيه مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مؤكدا إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة؛ لدراستها، وتطبيق ما يمكن منها، في إطار صلاحياته القانونية والدستورية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي قال - في تدوينة، أمس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة، لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية". واختتم تدوينته مضيفا: «كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب، لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية».

في حين أبرزت صحيفة (المصري اليوم)، الشكر الذي تقدم به مجلس أمناء الحوار الوطني، للرئيس السيسي، على استجابته الفورية بعد تلقي مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني.. كما ثمن مجلس أمناء الحوار، الجهود المبذولة من جميع المقررين والمشاركين في الحوار من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن.

ونقلت الصحيفة عن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قوله - أمس - إن مجلس الأمناء يعكف على النظر في التوصيات والمقترحات، التي انتهت لجان الإعداد والصياغة منها بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، موضحًا أن المجلس ينظر في هذه التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يتم استمرار عقد جلسات الحوار للتداول فيما لم تتم مناقشته من موضوعات.

هذا وأفادت صحيفة (الجمهورية) بأن وزير الخارجية سامح شكري تسلم أمس رسالة موجهة إلى الرئيس السيسي، من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد القول - عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (إكس "تويتر سابقا" - "استقبل سامح شكرى وزير الخارجية سفير الجزائر في القاهرة؛ لتسلم رسالة موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وجرى -خلال اللقاء- التأكيد على عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين".

وعلى صعيد متابعتها لنشاط الحكومة، تناقلت الصحف الاجتماع الذي عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس /الأول/، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء مفيد صلاح الدين رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، لاستعراض خطة تطوير النقل النهري، حيث نقلت (الجمهورية) تأكيد رئيس الحكومة أهمية تنفيذ هذه الخطة التي تستهدف زيادة نصيب النقل النهري ضمن منظومة النقل الرئيسية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، خاصة في ظل المردود المتحقق من هذه الخطوة وبخاصة تقليل التكلفة وخفض استهلاك الوقود ومراعاة البعد البيئي.

وذكرت الصحيفة أن وزير النقل استعرض محددات خطة تطوير النقل النهري في جميع عناصرها، حيث أكد أنه فيما يخص نقل البضائع، فإن الدولة تستهدف البدء في تفعيل منظومة النقل النهري ببناء وحدات متطورة بمواصفات قياسية وعالمية تتناسب مع البنية التحتية الحالية، وذلك للاستفادة من المزايا العديدة للنقل النهري وأهمها ترشيد استهلاك السولار بنسبة 64%، مع تقليل كثافة التحرك على الطرق والكباري؛ للحفاظ عليها وتقليــل تكاليف الصيانة، إلى جانب تقليل الحـوادث وخفض التلـوث البيئي، بالإضافة إلى أن تلك الوحدات تصنع في مصر بمكون محلي (80%) مما يُقلل الاستيراد.

اقتصاديا، وتحت عنوان (بمعدل نمو 122% خلال العام الماضي.. مصر الأولى إفريقيا من حيث التدفقات الاستثمارية الأجنبية)، نشرت صحيفة (الأهرام) تحليلا جديدا أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلط خلاله الضوء على واقع وآفاق الاستثمار العالمي في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، التي اندلعت منذ فبراير 2022، بالإضافة إلى استعراض واقع الاستثمار في مصر، في ضوء الأوضاع العالمية.

وعن الأزمة الروسية الأوكرانية وآفاق الاستثمار في مصر، ذكرت الصحيفة أن التحليل أشار إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث أوضح تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الأونكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.4 مليار دولار أمريكي عام 2022، مقابل 5.12 مليار دولار أمريكي عام 2021 محققًا بذلك معدل نمو يفوق الضعف (122%)، وبحسب التقرير فقد جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة إلى القارة الإفريقية، مستحوذة على 25% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى إفريقيا عام 2022، يليها كل من جنوب إفريقيا وإثيوبيا، كما أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر شكلت نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا والتي بلغت 15 مليار دولار عام 2022.

أما صحيفة (المصري اليوم)، نشرت أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد مراسم تكريم لاعبي ولاعبات المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين في مختلف البطولات الدولية والعالمية خلال الموسم الرياضي 2022 - 2023، وأوائل الدوري الرياضي للقوات المسلحة، وأبطال بعثة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية المشاركة بدورة الألعاب العالمية (فيتشي 2023).

وذكرت الصحيفة أن القائد العام كرّم لاعبي ولاعبات جهاز الرياضة للقوات المسلحة المشاركين في مختلف البطولات الدولية والعالمية والحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات المختلفة، وعددا من قدامى الأبطال الأوليمبيين، التابعين للمؤسسات العسكرية الرياضية والحاصلين على مراكز متقدمة في الفروسية، وأيضا الحاصلين على مراكز متقدمة من الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

وفي إطار بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، أوردت صحيفة (الأهرام) أن المنتخب الوطني لسيدات الكرة الطائرة يخوض ثاني مبارياته بالبطولة، بمواجهة منتخب مالي في الواحدة ظهر اليوم (بتوقيت القاهرة)، يشارك في البطولة التي انطلقت أمس وتستمر حتى الخامس والعشرين من أغسطس الحالي، 12 منتخبا إفريقيا، مقسمة على مجموعتين.

وذكرت الصحيفة أن منتخب سيدات «الفراعنة» - بقيادة المدير الفني عماد نوار - يسعى إلى حسم مواجهة اليوم والتقدم خطوة نحو صدارة المجموعة الأولى مبكرا، خاصة بعد فوزه أمس على منتخب الجزائر، في مستهل مشواره بالبطولة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

أما عن البطولة العربية للأندية لكرة اليد، المقامة بالسعودية، ذكرت الصحيفة أن فريق الزمالك يلتقي نادى العربي الكويتي في الثالثة عصر اليوم، في إطار منافسات المجموعة الثانية بالبطولة، وتسبق اللقاء مباراة أخرى تجمع فريقي البنك الأهلي مع الكويت الكويتي في الواحدة ظهرا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأضافت أن فريق الزمالك كان قد حقق انطلاقة طيبة في مسيرته بالبطولة بعد تغلبه أمس على فريق عين التوتة الجزائري بنتيجة 34/28.