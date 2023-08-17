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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور على جثة مسن مذبوح بمدينة بدر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة مسن مذبوح فى ظروف غامضة بمدينة بدر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص بها إصابات متفرقة بمدينة بدر.

وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائى إلى مكان البلاغ، وفرض كردونا أمنيا بمسرح الحادث، وتبين بالفحص الأولى بأن الجثة لشخص مسن يدعى “محمد . ط” 70 سنة بها آثار ذبح بالرقبة وطعنات متفرقة بجسده.
ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان وإجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة وغموضها وضبط مرتكبيها وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .

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