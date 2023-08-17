مصرع شقيقتين دهستهما سيارة مجهولة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوى، واقعة مؤسفة عندما دهست سيارة مجهولة شقيقتين مما تسبب فى وفاتهما على الفور .

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين بالكيلو 84 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثتى: ندا يوسف حسن، 20 سنة، وشقيقتها مى يوسف حسن، 25 سنة، مقيمتان بمحافظة المنوفية، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء عبور الفتاتين للطريق صدمتهما سيارة مجهولة مما تسبب فى وفاتهما ولاذا قائدها بالفرار.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد، وتقوم أجهزة الأمن بسماع أقوال الشهود، وجمع المعلومات وتحرير المحضر اللازم والبحث عن السائق المتسبب فى الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.