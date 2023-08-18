يصدر قريبًا| كتاب «أوراق كرومر.. الخديوي إسماعيل» عن دار «الرواق»

يصدر قريبًا عن دار "الرواق للنشر والتوزيع" الجزء الأول من سلسلة أوراق كرومر كتاب تحت عنوان "أوراق كرومر.. الخديوي اسماعيل"، ترجمة: إيزيس عاشور، وهي مجموعة من الوثائق المترجمة وتُنشر لأول مرة.

ويكشف اللورد كرومر في هذا الجزء أسرار حكم إسماعيل باشا، الذي يُعدّ من أهم حكّام مصر الذين كانت لهم اليد العليا في تغيير مجرى تاريخها، يوضّح بالتفاصيل والأرقام كيف تسببت إدارته للبلاد في إغراقها في الديون والفساد، ما أدى إلى اضطراب الأوضاع الاقتصادية ومهد الطريق للتدخل الأجنبي في مصر.

يذكر أن اللورد كرومر هو السير ايفلين بارنج وهو خبير إدارة المستعمرات البريطانى وهو مولود عام 1841 شرقى إنجلترا، وتعود أصوله إلى أسرة ذات أصول ألمانية كانت تعمل في النشاط المصرفى بلندن، واكتسب كرومر خبرته في إدارة المستعمرات إبان تعيينه سكرتيرا خاصا لعمة لورد نورثبروك نائب ملكة بريطانيا في الهند إحدى المستعمرات البريطانية.