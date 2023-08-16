رسميًا.. الوحدة السعودي يضم مدافع منتخب المغرب

أعلن نادي الوحدة السعودي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع مدافع منتخب المغرب جواد الياميق، قادمًا من بلد الوليد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهت إدارة نادي الوحدة، ممثلة في عبدالعزيز القرشي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي السعودي، إجراءات التوقيع مع الدولي المغربي جواد الياميق لمدة موسمين مقبلين قادمًا من بلد الوليد.

وقضى الياميق 3 مواسم بقميص فريق بلد الوليد، وشارك معه في 70 مباراة منهم 44 لقاء في بطولة الدوري الإسباني، كما سجل 3 أهداف وظهر بمستويات جيدة مع النادي الإسباني.

ولفت صاحب الـ31 عامًا، الأنظار إليه بقوة خلال مشاركته مع أسود الأطلس في بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث نجح المنتخب المغربي في تحقيق إنجاز تاريخي عربي وأفريقي غير مسبوق بالمونديال القطري، ببلوغ الدور نصف النهائي واحتلال المركز الرابع بين الكبار.

ورحب الوحدة بلاعبه الجديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمقطع فيديو، وعلق عليه: «أسد جديد يكمل مسيرة أسود الأطلس مع الوحدة».

وبحسب صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن جواد الياميق سيلعب مع الوحدة خلال الموسم الحالي 2023-2024، براتب يقدر بـ2.5 مليون يورو، بعد دفع مبلغ 1.2 مليون يورو لشراء عقده من بلد الوليد.

وكان الوحدة السعودي، تعاقد مع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، قادمًا من الهلال، في صفقة انتقال حر.