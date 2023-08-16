رسميًا.. برشلونة يعلن عن مديره الرياضي الجديد خلفًا لـ«أليماني»

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تعيين مدير رياضي جديد للنادي خلفًا لـ ماتيو أليماني، لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقرر النادي الإسباني، تعيين لاعبه البرتغالي السابق، ديكو، في منصب المدير الرياضي لمدة 3 مواسم قادمة.

وكان النادي الكتالوني، أعلن شهر مايو الماضي، عن رحيل أليماني من منصبه كمدير رياضي للنادي، من أجل قيادة مشروع رياضي جديد، قبل أن يتراجع عن قراره بالرحيل.

وسبق أن ارتدى ديكو قميص برشلونة لمدة 4 سنوات، في الفترة من 2004 إلى 2008 قادمًا من بورتو البرتغالي.

ونشر نادي برشلونة بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله التوصل لاتفاق مع ديكو للانضمام للنادي كمدير رياضي حتى 2026.

وأوضح البرسا أن ديكو سيكون مسؤولًا عن مراقبة الفلسفة الرياضية للنادي، وتكوين الفريق جنبًا إلى جنب مع المدرب والجهاز الفني ليصبح رئيسًا لقسم كرة القدم.

وأكد البلوجرانا أن ذلك يتماشى مع البيان الصادر في 2 مايو، بموافقة خوان لابورتا رئيس النادي، وماتيو أليماني، عن إعفاء الأخير من مسؤولياته بمجرد انتهاء سوق الانتقالات الحالي في 2 سبتمبر.

وسيعمل أليماني مع ديكو سويًا حتى نهاية الميركاتو الصيفي الحالي في 2 سبتمبر، وهو موعد إعفاء الأول من منصبه.

وعمل ديكو بعد اعتزاله كرة القدم كوكيل للاعبين، أبرزهم البرازيلي رافينيا لاعب الفريق الحالي، حيث ساهم في نقله من ليدز يونايتد صيف العام الماضي، لارتداء قميص الفريق الكتالوني.

وتعاقد برشلونة خلال الصيف الحالي، مع إلكاي جوندوجان، إينيجو مارتينيز وأوريول روميرو.