ads
الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجموعة "إيكواس" تدين الهجمات المسلحة ضد جنود النيجر

جيش النيجر
جيش النيجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بأشد العبارات، الهجمات المسلحة التي استهدفت جنودا تابعين لجيش النيجر، وأسفرت عن مقتل نحو 17 جنديا على الأقل.

وقالت المجموعة في بيان مساء اليوم الأربعاء إنها تلقت "بصدمة" أنباء شن مجموعات مسلحة عدة هجمات في جمهورية النيجر؛ مما أسفر عن مقتل العديد من جنود جيش النيجر، معربة عن خالص العزاء لشعب النيجر وأسر الجنود، الذين فقدوا أرواحهم في هذه الهجمات.

ودعت المجموعة، القادة العسكريين لـ"المجلس الوطني لحماية الوطن" إلى إعادة النظام الدستوري في النيجر؛ حتى يتمكنوا من تركيز اهتمامهم على أمن البلاد، الذي أصيب بـ"الهشاشة"، منذ محاولة الانقلاب ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم.

تجدر الإشارة إلى أن 17 جنديا على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون في كمين نصبه مسلحون لجنود جيش النيجر بمنطقة "تيلابيري" الحدودية في النيجر.

إيكواس أفريقيا النيجر مسلحون جيش النيجر