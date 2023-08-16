مجموعة "إيكواس" تدين الهجمات المسلحة ضد جنود النيجر

أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بأشد العبارات، الهجمات المسلحة التي استهدفت جنودا تابعين لجيش النيجر، وأسفرت عن مقتل نحو 17 جنديا على الأقل.

وقالت المجموعة في بيان مساء اليوم الأربعاء إنها تلقت "بصدمة" أنباء شن مجموعات مسلحة عدة هجمات في جمهورية النيجر؛ مما أسفر عن مقتل العديد من جنود جيش النيجر، معربة عن خالص العزاء لشعب النيجر وأسر الجنود، الذين فقدوا أرواحهم في هذه الهجمات.

ودعت المجموعة، القادة العسكريين لـ"المجلس الوطني لحماية الوطن" إلى إعادة النظام الدستوري في النيجر؛ حتى يتمكنوا من تركيز اهتمامهم على أمن البلاد، الذي أصيب بـ"الهشاشة"، منذ محاولة الانقلاب ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم.

تجدر الإشارة إلى أن 17 جنديا على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون في كمين نصبه مسلحون لجنود جيش النيجر بمنطقة "تيلابيري" الحدودية في النيجر.