حملة تموينية مكبرة بشمال سيناء لضبط المتلاعبين بالأسعار

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بشمال سيناء، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء، حملة للمرور على الاسواق والمخابز والمحال التجاريه ومحلات الدواجن والجزارة ومتابعة الحاله التموينيه بدائرة المحافظة.

جاء ذلك استمرارا لجهود مديرية تموين شمال سيناء المستمرة لملاحقة المتلاعبين والمخالفين وضبط الحالة التموينية والحد من جشع بعض التجار والالتزام بالأسعار وجودة المعروض من المنتجات ومن اجل تسهيل وصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وأمانى رسلان مدير عام مديرية التموين بالمحافظة.

وقامت الحملة التموينية بالمرور على المخابز والأسواق وسوق العريش لتجارة الجملة والتنبيه على التجار الالتزام بالأسعار وعدم البيع خارج السوق تنفيذا لقرار المحافظ الخاص.

أسفرت مجهودات الحملة عن تحرير ٣ محاضر لمخابز تصرف ٥ جوال دقيق وموازين غير مطابقة للمواصفات، وتحرير محضرين سجائر بيع بازيد من السعر الرسمى والمعلن، وتحرير محضر سجائر مجهولة المصدر، وتحرير محضر سلع منتهية الصلاحية، وتحرير 5 محاضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، وجارى توالى الحملات التموينيه على مستوى المحافظة وتم احالة المحاضر للنيابات المختصة.