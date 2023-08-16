بالصور.. ماراثون لتلاميذ بورسعيد احتفالًا بالذكرى الـ8 لافتتاح قناة السويس الجديدة

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام، ماراثون للدراجات الهوائية والاسكيت، اليوم الأربعاء، تحت شعار "في حب مصر"، في إطار الاحتفال بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس عام 2015، تحت رعاية المحافظ اللواء عادل الغضبان.

ماراثون لتلاميذ بورسعيد احتفالا بالذكرى الـ8 لافتتاح قناة السويس الجديدة

انطلق الماراثون الذي شارك في قرابة 400 طالب من المراحل التعليمية المختلفة بمدارس بورسعيد من ميدان اللؤلؤة إلى ميدان المسلة في مدينة بورفؤاد المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس.

حمل التلاميذ أعلام مصر مرددين: "تحيا مصر.. الله أكبر.. بنحبك يا بلادي"، في ظل تواجد مكثف لرجال الشرطة والمرور لتأمين الماراثون وتسيير الحركة المرورية .

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