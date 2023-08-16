أبوالغيط يؤكد أهمية تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أبو الغيط من وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية اليوم الأربعاء بأن الاتصال تناول مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود الدولية لحلها، كما تناول الوزير الأوكراني الصعوبات التي تواجهها بلاده لتصدير منتجاتها لا سيما من الحبوب بعد رفض الجانب الروسي تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط، عبر في هذا السياق، عن تطلعه للتوصل إلى تحديد للترتيبات التي تسمح باستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة في فترة تشهد فيها سوق الغذاء العالمية تراجعًا في معروض الحبوب واضطرابات مقلقة في الإنتاج العالمي بسبب عوامل عديدة منها الجفاف والتغيرات المناخية.

كما ذكّر أبو الغيط بتأييد الجامعة العربية لمبادرة الأمم المتحدة في هذا الخصوص منذ إطلاقها في يوليو 2022، لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحبوب لعدد من الدول ومنها دول عربية، مؤكدًا دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لتوافق في هذا الشأن.