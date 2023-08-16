طفلة تهدي الرئيس السيسي «علم مصر» خلال زيارته إلى مطروح (فيديو)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة السلوم لتفقد الارتكاز الأمني المشترك بمنفذ السلوم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته فضائية إكسترا نيوز.

وتلقى الرئيس السيسي تحية كبيرة من الأهالي، خاصة الأطفال الذين استقبلوه بالغناء والتصفيق الشديد، للتعبير عن سعادتهم بلقائه، وقدمت له إحدى الفتيات هدية "علم مصر" .

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة على مدار العقود الماضية، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة بمحافظة مطروح.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.