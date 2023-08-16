للأسبوع الثاني على التوالي.. ندوة عن الفساد وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي بجامعة جنوب الوادي

عقدت جامعة جنوب الوادي ندوة بعنوان الفساد وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي للفوج الثاني لمعسكر إعداد القادة والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

وقدمها الدكتور حسين عبدالباسط منسق جامعة جنوب الوادي، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حضر الندوة عدد (50) طالب(ة) وتم فيها تعريف الطلاب بمفهوم الفساد وأسبابه وأنواعه المالي والإداري والسياسي والاخلاقي وخطورة الفساد على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، ووسائل وسائل مجابهة الفساد دوليا من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد و الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومحليا من خلال حزمة القوانين التي تنظم أعمال الجهات والأجهزة في مجال منع ومكافحة الفساد في مصر.

كما تم من خلال الندوة تعريف المشاركين بدور الأجهزة الرقابية الوطنية : الرقابة الادارية - النيابة الادارية - الجهاز المركزي للمحاسبات - الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في مكافحة الفساد ، والمقصود بمؤشر مدركات الفساد ومصادر حسابه، ودور منظمة الشفافية العالمية في حساب مؤشر مدركات الفساد وترتيب دول العالم في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022م، وتخلل الندوة إجراء نقاش مع المشاركين عن الجهود التي تقوم بها الدولة في مصر بالسنوات الأخيرة في مكافحة الفساد، وكيفية دعم الجهات الرقابية في مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية.