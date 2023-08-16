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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد القندوسي يتلقى 4 عروض خارجية خلال الميركاتو الصيفي

أحمد القندوسي لاعب
أحمد القندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي
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يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع الجزائري أحمد قندوسي بشكل مستمر من أجل مناقشته في العروض المقدمة له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للحصول على خدماته في الصيف الحالي، في ظل وجود رغبة من القلعة الحمراء في رفع اسمه من قائمة اللاعبين الأجانب حتى يتسنى لهم التعاقد مع مهاجم أجنبي قبل غلق الميركاتو الصيفي.

ويناقش مسئولو الأهلي مع قندوسي العروض المقدمة له، في ظل امتلاكه 4 عروض خارجية من شباب بلوزداد واتحاد العاصمة الجزائري والعربي الكويتي والوداد المغربي، و3 عروض من داخل مصر من أندية فاركو وسيراميكا وزد، ويعد عرض سيراميكا هو الأقرب.

فيما يترك مسئولو الأهلي الحرية لقندوسي في تحديد وجهته المقبلة سواء باللعب داخل مصر أو خارجه، ورغم اهتمام سيراميكا بضم اللاعب، إلا أن المقابل المالي كان يمثل العائق الأكبر في مسألة انضمامه لأحد الأندية المصرية، بسبب ارتفاع راتبه الذي يصل إلى 500 ألف دولار سنويا.

ويسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم وجهة قندوسي المقبلة، حتى يتسنى له إفساح مكان في قائمة اللاعبين الأجانب ومن ثم قيد المهاجم الأجنبي المزمع التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية.

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