جودة التعليم: بدء قبول طلبات الاعتماد سبتمبر المقبل

عقد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي، اجتماعا اليوم مع مديري إدارات الجودة بالمديريات التعليمة من مختلف المحافظات.

ناقش رئيس هيئة الجودة والاعتماد مع مديري إدارات الجودة العديد من الموضوعات المتعلقة بالاعتماد وسبل التغلب على بعض المعوقات التي تحول دون تقدم بعض المؤسسات التعليمية للاعتماد.

وأعلن رئيس "جودة التعليم”، بدء قبول طلبات الاعتماد في الأول سبتمبر المقبل.

وفيما يتعلق بعمل إدارات الجودة بالمديريات التعليمية بالمحافظات تحدث مديرو الجودة عن عدد من الأمور التي يمكن أن تسرع من عمليات التقدم للاعتماد خاصة ما يتعلق بكيفية التغلب على مشكلة الكثافة الطلابية في الحدود الآمنة، وبما لا يؤثر على أهداف ومعايير الجودة.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس هيئة جودة التعليم، أن إدارات الجودة بالمحافظات ستظل تمثل الأذرع الحقيقية للهيئة، وهي المنوط بها التحديد الدقيق لواقع المؤسسات التعليمية سواء المعتمد منها، أو الراغب في التقدم للاعتماد أو التجديد.

وأضاف عشماوي: هناك هدف يجب أن نلتف حوله ونتشارك في تحقيقه وهو تطوير أدوات التعلم، والالتزام الحقيقي بمعايير جودة التعليم، للوصول إلى غاية أكبر تتمثل في مخرجات تعليم منافسة وترقى إلى أعلى المعايير الدولية في هذا المجال.