السفيرة الأمريكية في بغداد: حريصون على حماية الملكية الفكرية للعراق

أكدت السفيرة الأمريكية في بغداد، إلينا رومانسكي، اليوم الأربعاء، حرص الولايات المتحدة على حماية الملكية الفكرية للعراق.

وقالت رومانسكي -خلال المنتدى الثالث لتحسين بيئة الأعمال في العراق، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن هناك الكثير من الشباب العراقيين المبدعين الذين أنشأوا الكثير من الأعمال الفكرية المتميزة، معربة عن أملها في بدء شراكة قوية بشأن حقوق الملكية الفكرية في العراق.

ونوهت السفيرة الأمريكية، بأن هذه الشراكة ستعمل على تحسين الاقتصاد في العراق من خلال حماية الإبداعات والابتكارات والاختراعات.