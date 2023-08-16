بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم تروسيكل ودراجة نارية بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلة، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث تصادم وقع بين تروسيكل، ودراجة نارية صباح اليوم الأربعاء أمام عزبة شعبان التابعة للوحدة المحلية بقرية هوارة بدائرة مركز شرطة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة عليهما، فاصطدما معًا وسقط مستقليهما أرضًا.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية أمام عزبة شعبان بهوارة بدائرة مركز الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

وتبينّ إصابة 4 أشخاص بالحادث بإصابات تراوحت بين كدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وهم حسين رمضان جمعة (32 سنة)، ومصطفى صابر عبد السلام (33 سنة)، وابنته سما مصطفى صابر عبد السلام (10 سنوات)، ويوسف علي جابر (16 سنة).

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.